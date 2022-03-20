У Броварах затримали чоловіка, який агітував за “руський мір”

У місті Бровари Київської області правоохоронці затримали прихильника “руського міра”.

Про це поінформував Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України у Telegram.

— За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали, – йдеться у повідомленні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями 19 березня у Броварах затримали чоловіка 1959 року народження.

У межах кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.

Джерело: ДСР

Фото: ДСР