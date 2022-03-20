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Факти / Надзвичайні події

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинув 9-річних хлопчик

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинув 9-річних хлопчик

Російські загарбницькі війська у ніч з 19 на 20 березня обстріляли індустріальний район міста Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ятеро мирних людей.

Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років. Про це повідомив помічник начальника поліції Харківської області Вячеслав Марков.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що вже кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова.

Внаслідок потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

Загалом за добу рятувальники понад 20 разів виїжджали для ліквідації пожеж, розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 разів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Вже 25-у добу триває війна в Україні. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Однак російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати житлові будинки і мирне населення українських міст.

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Фото: Нацполіція

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