Російські загарбницькі війська у ніч з 19 на 20 березня обстріляли індустріальний район міста Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ятеро мирних людей.

Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років. Про це повідомив помічник начальника поліції Харківської області В’ячеслав Марков.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що вже кілька діб не припиняються пошукові роботи та розбирання завалів у Київському районі Харкова.

Внаслідок потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

Загалом за добу рятувальники понад 20 разів виїжджали для ліквідації пожеж, розбирання завалів зруйнованих будівель, а також 27 разів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Вже 25-у добу триває війна в Україні. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Однак російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати житлові будинки і мирне населення українських міст.