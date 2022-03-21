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Факти / Надзвичайні події

У Києві пролунали потужні вибухи: очевидці повідомляють про пожежу

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Києві пролунали потужні вибухи: очевидці повідомляють про пожежу

У Києві пролунали потужні вибухи, після яких спалахнув вогонь. Очевидці на місці події повідомляють про пожежі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про декілька вибухів у Подільському районі столиці.

За останніми даними, ракети влучили у деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики та поліція вже працюють на місці події.

Очевидці вибухів повідомили, що після ураження зникло світло у декількох житлових будинках.

Київська міська державна адміністрація нагадала киянам про необхідність бути обережними та спускатися в укриття, коли лунають сигнали повітряної тривоги.

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Фото: КМДА

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