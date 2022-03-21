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Російські війська завдали два ракетних удари по полігону на Рівненщині

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські війська завдали два ракетних удари по полігону на Рівненщині

Російські війська завдали два ракетних удари по одному із загальновійськових полігонів у Рівненській області.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, на місці працює спеціальна комісія, деталі обіцяють повідомити пізніше.

14 березня російські війська завдали авіаудару по телевізійній вежі біля Рівного. Внаслідок цього обстрілу загинули 19 людей.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 26-у добу. Путінські війська продовжують обстрілювати житлові будинки, школи, лікарні, військові обєкти та обєкти критичної інфраструктури.

Так, під ранок 21 березня внаслідок ворожого обстрілу на Сумихімпром стався витік аміаку. Зона ураження спочатку була радіусом 5 км, але потім її зменшили до 2,5 км. На щастя, за інформацією ДСНС, загрози населенню міста немає.

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Фото: Depositphotos

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