Внаслідок ракетної атаки у Києві з боку російських загарбників загинув один із співробітників компанії Леруа Мерлен (Leroy Merlin). Це сталося у неділю, 20 березня.

Про смерть співробітника компанії повідомив бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

— Нагадаю, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — це один із найбільших платників податків у Росії, французька компанія, що належить родині Мюльє. Поки що так вигляд, що компанія, навпаки, збирається нарощувати свій бізнес в Росії, – зазначив Дубілет.

Він підкреслив, що в українському офісі компанії відбувається справжня драма: українці по всіх каналах вимагають від головного офісу піти з РФ, а у відповідь їх взагалі відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій.

— Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися…

20 березня внаслідок ворожого обстрілу в Подільському районі Києва загинули вісім людей.

Джерело: Дмитро Дубілет