Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині російські війська тричі завдали ударів по об’єкту військової інфраструктури

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Рівненщині російські війська тричі завдали ударів по об’єкту військової інфраструктури

У Рівненській області російсько-окупаційні війська тричі вдарили по об’єкту військової інфраструктури. Фахівці встановлюють всі збитки.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

– З початку доби на Рівненщині п’ять разів звучав сигнал повітряної тривоги. За день Збройні сили України збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав ударів по об’єкту військової інфраструктури, – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, на місці події працює комісія, яка встановлює завдані збитки. Віталій Коваль закликав українців зберігати спокій, вірити у перемогу та йти вперед.

Читайте
До Бердянська вдалося завезти їжу та медикаменти: Верещук про гуманітарні коридори

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка