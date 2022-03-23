У Рівненській області російсько-окупаційні війська тричі вдарили по об’єкту військової інфраструктури. Фахівці встановлюють всі збитки.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

– З початку доби на Рівненщині п’ять разів звучав сигнал повітряної тривоги. За день Збройні сили України збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав ударів по об’єкту військової інфраструктури, – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, на місці події працює комісія, яка встановлює завдані збитки. Віталій Коваль закликав українців зберігати спокій, вірити у перемогу та йти вперед.