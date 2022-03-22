Передавав ворогу важливу інформацію: у Києві затримали ченця-шпигуна

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали на одній зі станцій метро Києва 41-річного нібито ченця одного зі столичних храмів за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності на користь Росії.

Він пропагував ідеї “руського міра”, підтримував вторгнення РФ в Україну та співпрацював з ворогами. Під час обшуку у його помешканні вилучили докази його розвідувально-диверсійної діяльності.

У телефоні так званого монаха знайшли листування з абонентами з Росії із закликами до знищення українців, фото об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування наших блокпостів тощо.

Далі чоловіком займатиметься Служба безпеки України.