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Факти / Надзвичайні події

ЗСУ увосьме вдарили по російських загарбниках у Чорнобаївці

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Чорнобаївка

У Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ увосьме вдарили по окупаційних військах на летовищі. Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування Схід.

— 8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, – поіронізували українські захисники.

А колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій тегнув платформу Netflix та запропонував компанії задуматися над створенням серіалу Чорнобаївка.

— Треба Netflix задуматись над створенням серіалу Чорнобаївка. Перший сезон готовий. Сьогодні вийшла 8 серія, – зазначив він у Facebook.

Кількість знищеної ворожої техніки у Чорнобаївці уточнюється.

Під час одного з ударів Збройних сил України по аеродрому Чорнобаївки був знищений передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ та саме командування.

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