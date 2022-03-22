У Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ увосьме вдарили по окупаційних військах на летовищі. Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування Схід.

— 8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, – поіронізували українські захисники.

А колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій тегнув платформу Netflix та запропонував компанії задуматися над створенням серіалу Чорнобаївка.

— Треба Netflix задуматись над створенням серіалу Чорнобаївка. Перший сезон готовий. Сьогодні вийшла 8 серія, – зазначив він у Facebook.

Кількість знищеної ворожої техніки у Чорнобаївці уточнюється.

Під час одного з ударів Збройних сил України по аеродрому Чорнобаївки був знищений передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ та саме командування.