Російські війська знову обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Про це повідомляють в Київській міські державній адміністрації.

Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Але пошкоджені приміщення торгового центру та два приватних будинки.

Війська РФ знову обстріляли Київ: пошкоджені будинки у двох районах, є постраждалі / 3 фотографии

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. Зараз на місці працюють рятувальники та медики, є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці.

Вже відомо, що четверо людей травмовані, але інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється.

22 березня російські загарбники нанесли удар по Оболоні в Києві, в результаті чого загорілись дві будівлі та одна вантажівка. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще троє дістали поранення.

Як повідомили у Київській військовій адміністрації, одну із ракет випустили зі Смерчу. Вона впала в Дніпро, тож ніхто не постраждав.

Шириокомасштабна війна Росії проти України триває вже 28-й день. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста і житлові будинки.

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Фото: Микола Поворозник