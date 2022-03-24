Слідами Гітлера: російські окупанти почали викрадати дітей на Харківщині

У тій частині Харківської області, яку зайняли російські окупаційні війська, почали викрадати дітей.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

– На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу (викрадення дітей), – зазначили у відомстві.

Річ у тому, що колаборанти, які погодилися працювати на ворога, викрали дітей одного з місцевих жителів. Російським окупантам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях боїв.

– Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт по гуманітарну допомогу, щоб прогодувати піврічного внука, – розповіли у Держприкордонслужбі.

Колаборанти почали телефоном шантажувати чоловіка. Той чесно зізнався, що знайшов один автомат, проте посіпаки ворога заявили, що за одну одиницю зброї можуть віддати лише одного сина або “доведеться домовлятися”.

– Цей приклад – черговий доказ, що Росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє РФ, співмірні зі злочинами Гітлера, – наголосили у Державній прикордонній службі України.