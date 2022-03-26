Збройні сили Російської Федерації завдали бомбових ударів по Дергачам у Харківській області. За попередніми даними, одна людина загинула та ще троє осіб поранені.
Міський глава Дергачів В’ячеслав Задоренко наголосив, що через ворожі бомби постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура міста.
– У черговий раз завдали бомбових ударів по Дергачах, внаслідок чого одна людина загинула та троє були поранені. Через ворожі бомби постраждала цивільна інфраструктура міста, зокрема, електромережа та тепломагістраль в одному з районів. Були знищені та частково пошкоджені приватні будинки , – повідомив мер Дергачів.
Він зазначив, що попри ворожі бомбові удари відновлено подання газу на Нових Дергачах, а найближчими днями це планується зробити на території всього міста.
Через жорсткі обмеження, встановлені агресором на окупованих територіях, жителі Токарівського, Козачолопанського, Проходівського, Російсько-Лозівського округів та села Цупівка Прудянського старостата залишаються без світла та зв’язку.
– Ми не в змозі розв’язувати ці проблеми до звільнення наших старостинських округів, але щодня продовжуємо відповідні роботи на підконтрольній Україні частині Дергачівщини. Ми обов’язково переможемо та разом відновимо громаду, – зазначив міський глава Задоренко.