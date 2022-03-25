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Російські війська почали викрадати дітей у Харківській області

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російські війська почали викрадати дітей у Харківській області

На тимчасово зайнятій російсько-окупаційними військами частині Харківської області загарбники схиляють колаборантів до викрадення дітей, щоб тероризувати місцевих жителів.

За даними оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, російські найманці, які погодилися працюють на РФ, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області.

Ворожій армії донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Російські війська відправили місцевих колаборантів розібратися.

Найманці Російської Федерації не знайшли господаря домівки, тому вони забрали двох його синів, погодивши свої дії з російськими офіцерами.

Батько дітей у цей час поїхав до іншого населеного пункту за гуманітарною допомогою (водою та їжею), щоб прогодувати піврічного внука. Посіпаки російських військ почали телефоном шантажувати чоловіка.

Місцевий житель зізнався, що дійсно знайшов на дорозі один автомат, який готовий віддати за дітей. У відповідь на це загарбники сказали, що за один автомат можуть віддати лише одного сина або доведеться домовлятися з ними.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Depositphotos

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