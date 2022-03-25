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Факти / Надзвичайні події

У Харкові окупанти з Градів обстріляли поліклініку, чотири людини загинуло

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Харків обстріляний

Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова окупанти з артилерії та Градів обстріляли міську поліклініку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у поліклініці видавали гуманітарну допомогу. Наразі відомо, що від обстрілів постраждали сім людей, четверо з яких померли.

– Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги, – наголосив очільник області.

Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі Нової пошти: шість людей загинули, 17 – постраждалих.

Сьогодні у мережі з’явилося відео потрапляння ракети у людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою у Харкові.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліціянти документують факт злочину проти українського народу.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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