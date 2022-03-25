У Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції Європейська солідарність Дмитра Афанасьєва.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, у вівторок, 22 березня, окупанти під час розгону проукраїнського мітингу жорстоко побили Дмитра Афанасьєва, коли той намагався захистити дружину. Чоловіка госпіталізували із численними гематомами та зламаними ребрами.

Через дві години додому до Афанасьєва прийшли російські військові та влаштували обшук.

– Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра, – розповів Сергій Хлань.

Наступного дня знову прийшли з обшуком та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні.

Варто зазначити, що Дмитро Афанасьєв є співробітником Херсонського державного університету.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу.

На Чернігівщині російські окупанти викрали старосту села Грем’яч. Наразі поліція проводить розслідування.

Фото: Сергій Хлань