Упродовж ночі російські окупанти гатили по місту Рубіжне, що на Луганщині. За попередніми даними, дві людини загинули.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції області.

За даними правоохоронців, жертв може бути більше, адже багато руйнувань та пожеж. Крім того, через обстріли рятувальники почали розбирати завали пізніше.

Насправді рятувальники намагаються встигнути всюди, швидше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто окупанти вогонь не припиняють годинами.

– Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян. Взагалі, в нас, як і по всій країні, не вистачає пожежників на таку значну кількість одночасних займань, – наголошують у пресслужбі.

Наприклад, вчора сталася 21 пожежа у житлових будинках. А сьогодні вночі ворожими обстрілами зруйновані три житлових будинки в центрі Рубіжного.

За учорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені (у цих містах та в Лисичанську), врятовано 18 жителів області. Пошкоджено сім багатоквартирних та дев’ять приватних будинків, школа та кінотеатр у Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

Раніше голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російський ворог ракетами та фосфорними бомбами обстріляв Луганщину. Відомо про чотирьох загиблих.