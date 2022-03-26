На Херсонщині окупанти почали роздавати рублі – розпочато розслідування

У Херсонській області окупанти почали роздавати рублі. Поки залишається запитання Навіщо, але, коли це росіяни керувалися здоровим глуздом.

А ось Херсонська обласна прокуратура вже почала розслідування з цього питання.

– Проводиться досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади – ч. 3 ст. 110-2 КК України, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

На території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти – рублі.

– Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тис. на одну особу. Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності, – додали у прокуратурі.

Джерело: Прокуратура Херсонської області