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Окупанти прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку – голова ОВА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку – голова ОВА

Російські окупанти прицільно гатять по продуктових складах у Сєвєродонецьку, що на Луганщині.

Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської військової адміністрації.

За його словами, ворог знає, де саме розташовані склади для продуктів, проте не має інформації, чи зберігається щось на тих складах.

– Декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах в Сєвєродонецьку за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав, – повідомив Сергій Гайдай.

На його думку, тут без корегувальника вогню не обійшлося.

– Ще одна ознака “руського миру” – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають “спецоперацією”, – сказав голова ОВА.

Проте очільник області запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Продукти та все необхідне розвозять по підвалах та бомбосховищах. Також щоденно проводиться евакуація людей до безпечних регіонів країни.

Підвозити їжу допомагають патрульні поліціянти та рятувальники. Наприклад, вчора ДСНС доставила десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм вдалося навіть заживити одну із помпових станцій у Рубіжному та частково подати воду у місто.

Фото: Сергій Гайдай

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