У Житомирі російсько-окупаційні війська з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню.

Міський глава Житомиру Сергій Сухомлин наголосив, що у двох людей були фотографії цього об’єкту зі всіх боків.

– День пройшов більш-менш спокійно, нам сьогодні прилетіло. Ракета вдарила по військовій частині, потрапила, але більш-менш все нормально. Взяли після цього двох людей, в яких були фотографії цього об’єкту зі всіх боків. Будь ласка, дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей давно вже перебувають у місті, які чекають на цей “руській мір, – наголосив мер Житомира.

Вдень 25 березня російські війська обстріляли у Вінниці територію командування Повітряних сил Збройних сил України, випустивши загалом шість ракет. Під ворожий вогонь також потрапила військова частина у Дніпрі.