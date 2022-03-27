У Києві підлітки обманювали людей, пропонуючи “платну евакуацію”, їм загрожує до восьми років

У Києві поліцейські затримали підлітків, які ошукали жінку, збрехавши про “платну евакуацію” із населених пунктів, де триває активна фаза бойових дій. Хлопцям загрожує реальний термін за ґратами.

Постраждалою виявилася мешканка Конотопу Сумської області. Побоюючись за своє життя під час війни, вона знайшла в інтернеті оголошення, в якому перевізник пропонував вивезти людей до Києва за 1500 грн.

Після того, як жінка надіслала вказану суму, зв’язок із “перевізником” обірвався.

– Ми встановили, що зловмисники працювали лише за повною передплатою за полуги. У подальшому, після отримання грошей порушники ще деякий час продовжували спілкування із “клієнтами”, однак за день до перевезення оголошення зникало, а перевізники не виходили на зв’язок, залишаючи громадян у небезпеці, – розповіли поліцейські.

За попередньою інформацією, неповнолітніх шахраїв знайшли у Солом’янському районі Києва. Затримані – 2004 та 2005 років народження, однак у минулому вже бували у суді за розбійні напади.

Під час обшуків у речаз підлітків знайшли банківську карту, де зберігалися кошти ошуканих громадян, а також мобільні телефони з усіма переписками, що свідчать про причетність до злочину.

Крім цього, слідчі перевіряють причетність затриманих до вчинення десяти аналогічних правопорушень, у яких вони зізналися під час допиту.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Суд вже обрав підліткам запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО, однак залишив право на заставу у розмірі 50 тис. гривень.

Якщо вина хлопців буде доведена, за скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.