Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті двоє людей загинуло через спалювання сухостою

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Закарпатті двоє людей загинуло через спалювання сухостою

У неділю, 27 березня, на Закарпатті двоє людей загинуло через спалювання сухостою.

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Так, близько 16.00 зафіксовано загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території у селі Ключарки Мукачівської територіальної громади.

Вогонь знищив суху траву та чагарники на площі 4 га. На місці пожежі виявили тіло чоловічої статі.

Крім того, о 14.50 стало відомо про загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території у селі Берегуйфалу Берегівського району. Вогнем знищено сухостій на площі 0,5 га. На місці пожежі виявили тіло жіночої статі.

Читайте
Підвищується радіоактивне забруднення: біля ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка