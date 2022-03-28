У неділю, 27 березня, на Закарпатті двоє людей загинуло через спалювання сухостою.

Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Так, близько 16.00 зафіксовано загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території у селі Ключарки Мукачівської територіальної громади.

Вогонь знищив суху траву та чагарники на площі 4 га. На місці пожежі виявили тіло чоловічої статі.

Крім того, о 14.50 стало відомо про загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території у селі Берегуйфалу Берегівського району. Вогнем знищено сухостій на площі 0,5 га. На місці пожежі виявили тіло жіночої статі.