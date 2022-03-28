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У Києві через обстріли частина правого берега залишилася без світла – КМДА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Києві через обстріли частина правого берега залишилася без світла – КМДА

Через бойові дії, що точаться на околицях Києва, знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі столиці.

Про це повідомляють у КМДА.

Наразі енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.

Так, пошкоджені високовольтні лінії, що живлять частину житлових будинків на масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом без електрики – 82 000 абонентів.

Відновити електропостачання енергетики зможуть після отримання дозволу від збройних сил. Для ліквідації аварії направлять щонайменше сім бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло, наголосили в КМДА

Крім того, на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі помпові станції Київводоканалу.

Проте у мерії запевняють, що водопостачання столиці не відключене.

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Джерело: КМДА

Фото: Getty Images

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