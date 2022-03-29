У Рівненській області продовжують гасити пожежу на нафтобазі, яка виникла після ворожого ракетного удару. На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі на Рівненщині немає.

– 28 березня о 21.05 в одному з населених пунктів Рівненського району Рівненської області внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального. Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння, – повідомили у ДСНС.

Ввечері 28 березня голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що російські військові завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

На місце разом з рятувальниками відразу виїхала хімічна лабораторія. Пізніше Коваль повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області радіаційні та хімічні показники залишаються в нормі.