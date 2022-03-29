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Ракетний удар по Миколаївській ОДА – кількість жертв зросла до дев’яти

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ракетний удар по Миколаївській ОДА – кількість жертв зросла до дев’яти

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до дев’яти осіб.

Про це повідомив начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко під час телемарафону.

– Деблоковано дев’ять загиблих. Врятовано 18 людей, їх передали до медзакладів. Загалом постраждали 22 особи, – заявив Панасенко.

Він додав, що серед поранених є люди, стан яких тяжкий.

Російські окупанти вдарили ракетою по будівлі Миколаївської ОДА вранці 29 березня. Спочатку ДСНС оголосила про смерть трьох людей. Незабаром президент Зеленський у зверненні до парламенту Данії заявив про сім жертв.

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Фото: ДСНС

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