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Ракетний удар по Миколаївській ОДА: під руїнами виявили тіла вже 7 загиблих

Юлія Соколова редакторка стрічки
Миколаївська ОДА

Унаслідок ракетного удару, якого російські загарбники завдали по будівлі Миколаївської ОДА, загинули щонайменше семеро людей. Ще понад 20 постраждали.

Такі дані оприлюднили в пресслужбі ДСНС України.

Так, зранку 29 березня, близько 08.45 у Миколаєві під час ворожого обстрілу сталося влучання в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

Руйнувань зазнала центральна секція будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння.

Зараз біля будівлі проходить пошуково-рятувальна операція.

За даними ДСНС, станом на 13.30 на місці руйнування були деблоковані тіла семи загиблих. Ще 22 особи постраждали.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 18 людей, яких передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Новина доповнюється…

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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