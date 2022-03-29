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Здавала неіснуючу квартиру у Львові: харків’янка “заробила” на земляках 17 тис.

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Здавала неіснуючу квартиру у Львові: харків’янка “заробила” на земляках 17 тис.

Поліція затримала харків’янку, яка намагалася “підзаробити” на біженцях зі свого рідного міста. Вона виманювала гроші, пропонуючи в оренду неіснуючу квартиру у Львові.

За даними слідства, жінка втекла з Харкова, коли там почалася активна фаза бойових дій. Волонтери безкоштовно надали їй житло, і саме його жінка планувала “здавати” за немалі кошти – 17 тис. грн.

– Я на OLX побачила оголошення про те, що чоловік шукає орендовану квартиру у Львові. Я зателефонувала йому і запропонувала винайняти квартиру за передоплату. Передоплату він скинув. Я зняла ці гроші з карти, витратила на власні потреби, – зізналася вона під час допиту.

Підозрювана також визнала, що усвідомлювала, що вчиняє цей злочин в умовах воєнного стану, коли відповідальність за шахрайство посилена.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

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