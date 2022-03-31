У ДСНС показали болючі кадри того, як рятувальники дістають тіла загиблих українців, яких вбили російські окупанти.

ДСНС оприлюднила відео з Ірпеня, яке нині на 100% контролюється захисниками, але продовжує обстрілюватись росіянами.

– В мирний час наше покликання – рятувати життя. Але тепер війна. На окупованих територіях гинуть наші громадяни. І тому, ці страшні кадри роботи наших хлопців повинен бачити світ. Сьогодні ми не тільки допомагаємо рятувати, ми виносимо тіла наших людей, життя яких забрали вороги. Це тяжка і небезпечна робота, але і її потрібно робити, – заявили у ДСНС.

Яка нині ситуація в Ірпені

Мер міста Олександр Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

– Люди, які їм не подобалися – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися, – зазначив Макрушин, розповідаючи про звірства окупантів.

Він додав, що нині невідома точна кількість загиблих, бо під час запеклих боїв мешканців міста ховали просто у дворах та парках.