Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак загинули двоє українців. Теракт стався 29 березня 2022 року.

Про це Фактам ICTV повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидвоє є мешканцями Чернівецької області.

– Наразі посольство України вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що в ніч на 30 березня пролунали постріли у місті Бней-Брак, що неподалік від Тель-Авіва. Повідомлялося, що жертвами атаки стали п’ятеро людей, а поліція згодом ліквідувала нападника.

סרטון קשה מהפיגוע בבני ברק.

אדם צועק בערבית יורה עם נשק אם-16 בעוברי אורח. pic.twitter.com/C4fnbYOtFE — Josh Breiner (@JoshBreiner) March 29, 2022

За даними низки ізраїльських ЗМІ, нападником є нібито палестинець із Західного берега річки Йордан, який чотири роки відсидів у ізраїльській в’язниці.