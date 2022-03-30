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Факти / Надзвичайні події

В результаті теракту в ізраїльському місті Бней-Брак загинули двоє українців

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В результаті теракту в ізраїльському місті Бней-Брак загинули двоє українців

Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак загинули двоє українців. Теракт стався 29 березня 2022 року.

Про це Фактам ICTV повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидвоє є мешканцями Чернівецької області.

– Наразі посольство України вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що в ніч на 30 березня пролунали постріли у місті Бней-Брак, що неподалік від Тель-Авіва. Повідомлялося, що жертвами атаки стали п’ятеро людей, а поліція згодом ліквідувала нападника.

За даними низки ізраїльських ЗМІ, нападником є нібито палестинець із Західного берега річки Йордан, який чотири роки відсидів у ізраїльській в’язниці.

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Фото: Getty Images

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