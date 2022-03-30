У Львові кіберполіція викрила жінку, яка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. За даними слідства, 35-річна львів’янка створила фейкову сторінку в соціальній мережі, з якої вивчала оголошення та з’ясовувала, на яке житло наразі найбільший попит.

– Фігурантка “здавала” неіснуючі квартири тим, хто намагався врятуватися від війни. Отримавши передплату, зловмисниця змінювала номер телефону та припиняла зв’язок з громадянами, – зазначили у МВС.

У поліції розповіли, що у такий спосіб зловмисниця привласнила гроші родини з Ірпеня, у якій незабаром має народитися дитина. Наразі правоохоронці встановлюють інших потерпілих.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нещодавно поліція затримала ще одну жінку, яка намагалася “підзаробити” на біженцях з Харкова. Вона виманювала гроші, пропонуючи в оренду неіснуючу квартиру у Львові.