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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині ворог завдав ракетного удару по військовій частині, є жертви

Марта Бондаренко редакторка стрічки
рятувальник

Сьогодні, 31 березня, кілька годин тому російські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, ворожі обстріли знищили адмінбудівлю та склад із пальним.

– Двоє людей загинули. П’ятеро дістали поранень. Їх ушпиталили, – розповів голова ОВА.

Наразі на місці триває боротьба з пожежею та рятувальні роботи.

Напередодні ввечері російські окупанти обстріляли нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Нафтобазу ворог знищив. Повідомлялося, що загиблих немає.

30 березня російські військові обстріляли Лисичанськ – загинула дитина, якій було майже два роки. Ще одна дівчинка дістала дуже важких поранень.

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Фото: Depositphotos

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