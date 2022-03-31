З початком вторгнення Росії в Україну окупанти захопили Чорнобильську зону. І вони не вигадали нічого кращого, як вирити окопи у радіоактивному Рудому лісі. Ця ділянка Зони відчуження найнебезпечніша. Туди досі не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС. Ба більше, туди не їздить транспорт, який може підіймати радіоактивний пил.

Проте, коли російські солдати провели там вже місяць, їх починають активно вивозити на російські і білоруські військові бази. Разом з тим вони везуть радіацію у свої країни.

Чому наслідки для солдат вже невідворотні, а також, чим небезпечна така міграція радіації – розповіли в організації Українська природоохоронна група (UNCG)

– Протягом березня білоруські ЗМІ неодноразово повідомляли, що в їх Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини в Гомелі регулярно прибувають російські солдати, що дислокуються в Чорнобильській зоні відчуження. Чергова свіжа партія переопромінених військовослужбовців (7 пасажирських ПАЗів) прибула до гомельського радіаційного центру 30 березня, – зазначили в UNCG.

Російські військові зайшли на територію Зони відчуження 24 лютого, а вже наступного дня було зафіксовано точкове підвищення радіаційного фону. На жаль, надалі доступ фахівців до датчиків був втрачений.

Згодом стало відомо, що російські солдати почали рити окопи у Рудому лісі. Для тих, хто не знає, це місце захоронення дерев, які після аварії на ЧАЕС прийняли на себе найбільшу дозу радіації.

– Здійснюючи там “земельні роботи”, окупаційні війська отримують не лише потужне гамма-опромінення, але ще й ураження альфа- і бета-частинками, – заявили у UNCG.

Як ці частинки впливають на людину, потрапляючи в організм через дихальні шляхи чи стравохід:

порушення функціонування тканин та/або органів

почервоніння шкіри

розлад шлунка

блювота

випадіння волосся

радіаційні опіки

– Усе це може свідчити про розвиток у постраждалого променевої хвороби. Імовірно, саме такі симптоми виявлялися у солдатів, яких доставили 30 березня в гомельський центр, – додали в Українській природоохоронній групі.

Проте є ще низькодозоване опромінення, яке проявляється лише з часом. В результаті воно призводить до онкологічних захворювань.

– Радіонукліди, які потрапляють всередину організму, не виводяться і мають тенденцію до накопичення у кісткових і м’язових тканинах. Чим довше російська армія продовжуватиме окопуватися на території Зони відчуження, тим з більш тяжкими наслідками стикатимуться її солдати, – зазначили в UNCG.

Ба більше, сотні одиниць російської техніки їздили по землі, на яку транспорт не пускали вже 30 років. Нині і техніка, і солдати їдуть на військові бази у РФ та Білорусь.

– Відвід військ РФ перетворився на транспортування радіації з Чорнобиля до російських і білоруських військових баз. Найбільш вірогідним місцем передислокації виведеної з України зараженої техніки є база Весела Лопань біля Бєлгорода, – наголосили в Українській природоохоронній групі.

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Джерело: UNCG