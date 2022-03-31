Минула ніч на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Миколаївській області пройшла відносно спокійно.

Про це повідомляється у зведеннях обласних військових адміністрацій, що надані Фактам ICTV.

Ввечері російські окупанти обстріляли нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Внаслідок обстрілів жертв немає. Наразі в регіоні спокійно.

Обстріли житлових районів Харкова тривають. Вчора ввечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

За добу росіяни обстріляли район Дергачів, одна людина загинула, а кількість постраждалих ще встановлюють.

В Ізюмі тривають активні бої. Евакуація з міста неможлива, а гуманітарну допомогу намагаються доставляти волонтери.

На Херсонщині фіксувалися поодинокі вибухи на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. В багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

У Мар’їнці російські окупанти застосували заборонені фосфорні снаряди.

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Реактивними системами залпового вогню гатили по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В цих населених пунктах зафіксовані загоряння і руйнування. Інформація уточнюється.

У Маріуполі ситуація без змін.

На Луганщині ворог обстрілює з важкого озброєння усю територію. Під ворожим вогнем уже дві доби — Лисичанськ. Вчора ввечері через обстріли десятки людей дістали поранень та щонайменше семеро загинули.

Чернігівська область: тривають оборонні бої в місті та на околицях. Йдуть бої у центральній частині області. У регіоні надскладні умови виживання для населення.

Київська область: найгарячіше у Бучанському районі. Тривають обстріли Ірпеня, Макарова, також населених пунктів уздовж Житомирської траси. Йдуть бої в Гостомельській та Бучанській громадах. Вночі ворог обстріляв село Шпитьки.

Окупанти залишаються в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.