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У Тростянці знайшли тіла закатованих російськими військовими жителів

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

У звільненому від ворожої армії Тростянці у Сумській області виявили тіла закатованих мирних жителів. Розпочалися досудові розслідування.

За даними Офісу генерального прокурора України, російські військові під час окупації Тростянця викрадали та знущалися з місцевих жителів міста, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Після звільнення міста від загарбників знайшли два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися мирні місцеві жителі, родичі яких повідомляли про зникнення за декілька днів до цього.

Зараз тривають досудові розслідування. Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

З’ясувати обставини злочину доручили відділу поліції № 1 (Тростянець) Охтирського райуправління поліції ГУ Нацполіції у Сумській області.

В Офісі генерального прокурора України закликали свідків фіксувати воєнні злочини Росії та надсилати всі наявні докази на спеціальний сайт.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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