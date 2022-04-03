Російські окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

– Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію, – заявив очільник ОВА.

Він додав, що нині відомо про кількох постраждалих людей, які отримали опіки, проте їх життю нічого не загрожує.

– Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована, – наголосив Дмитро Лунін.