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Обстріл Кременчука: ворог знищив нафтопереробний завод

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Обстріл Кременчука: ворог знищив нафтопереробний завод

Російські окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

– Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію, – заявив очільник ОВА.

Він додав, що нині відомо про кількох постраждалих людей, які отримали опіки, проте їх життю нічого не загрожує.

– Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована, – наголосив Дмитро Лунін.

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Фото: Depositphotos

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