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Окупанти обстріляли Харків: загорілися склади та адмінбудівлі на площі 800 кв. м

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Харків: загорілися склади та адмінбудівлі на площі 800 кв. м

Вдосвіта російські окупанти обстріляли Київський район Харкова – там загорілися складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв. м. Шість годин рятувальники боролись з вогнем.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Там горіли складські та ангарні приміщення, 15 гаражів гаражного кооперативу. Площа займання склала 2 тис. м. кв. Приборкати вогонь вдалося за сім годин.

Працювали і піротехнічні підрозділи ДСНС, які знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та іншої вибухівки.

Крім того, рятувальникам довелося гасити навмисні підпали сухостою на площі близько 65 га.

Всього за добу з 1 по 2 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 67 разів, три рази на розбирання завалів та п’ять — на допомогу населенню.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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