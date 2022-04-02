Вдосвіта російські окупанти обстріляли Київський район Харкова – там загорілися складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв. м. Шість годин рятувальники боролись з вогнем.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Там горіли складські та ангарні приміщення, 15 гаражів гаражного кооперативу. Площа займання склала 2 тис. м. кв. Приборкати вогонь вдалося за сім годин.

Працювали і піротехнічні підрозділи ДСНС, які знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та іншої вибухівки.

Крім того, рятувальникам довелося гасити навмисні підпали сухостою на площі близько 65 га.

Всього за добу з 1 по 2 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 67 разів, три рази на розбирання завалів та п’ять — на допомогу населенню.