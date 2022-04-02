Вранці у Харкові декілька ворожих ракет вибухнули на території Центрального парку культури та відпочинку імені Горького. Найбільших руйнувань зазнали атракціони Галеон Барбадос та Індія.

За даними Харківської міської ради, під час обстрілу російських військ у парку працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, дістав поранення та був доставлений до лікарні для надання допомоги.

Внаслідок обстрілу зламані старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські війська вже не вперше обстріляли з Градів парк імені Горького – одне з найулюбленіших місць для відпочинку харків’ян.

За його словами, за минулий день загарбники завдали 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки. Протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району.

Серед перемог – знищення двох транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ, яких ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу Корсар.