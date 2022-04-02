Зранку в суботу, 2 квітня, мешканці міста Енергодар (Запорізька область), яке тимчасово захопили війська РФ, вийшли на мітинг на підтримку України. У якийсь момент російські загарбники почали обстрілювати людей, пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі компанії Енергоатом, де, зокрема, висвітлюються останні події в Енергодарі.

– В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів. Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русськофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих, – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, яку оприлюднив Енергоатом, за кілька хвилин Енергодар здригнувся від звуків вибухів та масованих обстрілів. Люди почали тікати в різні боки.

Вибухи були такої сили, що спрацювали сирени автомобілів навіть у віддалених вулицях.

За даними Енергоатому, наразі відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, здійснених російськими окупантами.

– Відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками – через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги по мирних мешканцях у районі БК Сучасник (будинку культури, – Ред.), – зазначається в повідомленні.

Медики зараз надають допомогу постраждалим, попри майже повну відсутність ліків і необхідних матеріалів. Декого з постраждалих громадян сьогодні відпустять додому після проведення необхідних процедур.

Також повідомляється, що російські загарбники почали глушити зв’язок в Енергодарі. У місцевих мешканців зник дротовий інтернет, телефонні дзвінки стали неможливі.

– Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей, – наголосили в Енергоатомі.

Як відомо, російські окупанти захопили Енергодар та Запорізьку АЕС, що знаходиться біля міста.

20 березня стало відомо, що в Енергодарі військові РФ викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

Джерело: Енергоатом