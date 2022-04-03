На Закарпатті чоловік за €20 тис. продавав довідки для перетину кордону

Правоохоронці на Закарпатті затримали чоловіка, який сприяв незаконному переправленню через держкордон України чоловіків призовного віку.

Зловмисник продавав військовозобов’язаним довідку про непридатність до проходження військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії за €20 тис.

Закарпатські правоохоронці спільно з СБУ встановили, що одним із клієнтів 28-річного зловмисника є житель Києва. На його прохання закарпатець мав виготовити відповідну довідку.

Зловмисник запевнив, що з цим документом чоловік зможе безперешкодно перетнути кордон в пункті пропуску.

За попередньою домовленістю 2 квітня закарпатець надав киянину відповідні документи і на автомобілі Audi довіз його до пункту пропуску Лужанка, що на Берегівщині. Надалі він поїхав у напрямку Ужгорода, щоб забрати гроші у посередника. Правоохоронці затримали його біля Берегова.

Наразі 28-річного жителя Ужгородського району помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Родичі Ротару заплатили $2 тис. за перетин кордону

На початку березня син та онук української співачки Софії Ротару заплатили по $2 тис., щоби втекти до Молдови. 51-річного Анатолія Євдокименка та 27-річного Руслана Євдокименка затримали на українсько-молдовському кордоні.

Вінницька обласна прокуратури повідомила, що судом задоволено клопотання проти 25-річного громадянина Молдови, який допомагав родичам Ротару втекти з України.