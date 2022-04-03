Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 39 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>258 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Подробиці поки що невідомі. Місцевих жителів закликають не публікувати жодних фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

29 березня російські війська завдали ракетного удару по Миколаївській ОДА. На момент обстрілу в будівлі перебували десятки людей.

Через потрапляння ракети було зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння. Рятувальники розбирали завали кілька днів.

2 квітня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА загинули 33 людини, ще 34 – постраждали.

Широкомасштабна війни Росії проти України триває вже 39-й день. Російські війська продожують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка