Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Подробиці поки що невідомі. Місцевих жителів закликають не публікувати жодних фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

29 березня російські війська завдали ракетного удару по Миколаївській ОДА. На момент обстрілу в будівлі перебували десятки людей.

Через потрапляння ракети було зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го до 1-го поверху, без подальшого горіння. Рятувальники розбирали завали кілька днів.

2 квітня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА загинули 33 людини, ще 34 – постраждали.

Широкомасштабна війни Росії проти України триває вже 39-й день. Російські війська продожують обстрілювати українські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

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