Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що російські військові обстріляли місто, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

— Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу! – написав він у Facebook.

Про жертви чи руйнування мер не повідомляє.

Кореспондент Марія Савицька в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що в центральній частині міста чутно сирени Служби порятунку та сирени карет швидкої.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.