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Факти / Надзвичайні події

У Києві можуть чути вибухи – у ЗСУ заспокоїли мешканців

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
міни

Звуки вибухів, які зараз чутно в Києві, — це працюють піротехніки по розмінуванню територій.

Про це повідомили на сторінці Сухопутний військ ЗС України у Facebook.

У ДСНС Київщини повідомили також, що піротехніки щодня очищують території від боєприпасів, які залишили російські загарбники.

— Щодня піротехніки ДСНС Київщини очищують території, дороги, будинки та інфраструктурні об’єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти, – йдеться у зверненні.

Факти ICTV розповідали, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

У спеціальній пам’ятці, підготовленій експертами Міністерства охорони здоров’я ви знайдете відповіді на всі питання, зокрема, чого в жодному разі не можна робити при виявлені небезпечного предмета та як себе поводити.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

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Фото: ДСНС

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