Рятувальники продовжують розбирати завали у майже повністю зруйнованій Бородянці на Київщині. Ба більше, туди прибувають бійці ДСНС зі всієї країни.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба констатував, що російські окупанти просто стерли селище з лиця Землі.

– Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля ми думали, що готові до всього. Але Бородянка… Це найжахливіше, що доводилося бачити. Розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України. Окупанти стерли селище з лиця землі, – заявив Кулеба.

– Ще один куточок Київщини, який нелюди прославили на увесь світ своїми звірствами. Сьогодні саме у Бородянці наші рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній. Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас, – зазначили у ДСНС.

Там додали, що обов’язково знайдуть усіх жертв російських окупантів, щоб рідні могли з ними проститися.

– Навіть після побаченого у Бучі чи Гостомелі не можна бути готовим спокійно сприймати страшну смерть кожної невинної душі. Але ми не орки, ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов’язково знайдемо усіх, щоб рідні могли належним чином проститися із жертвами російських нелюдів, – запевнили у пресслужбі ДСНС.