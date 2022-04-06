Лікарі без кордонів потрапили під обстріл касетними бомбами у Миколаєві

Представники організації Лікарі без кордонів прибули до Миколаєва 4 квітня, щоб провести низку зустрічей з місцевими медиками, а також з представниками міських та обласних департаментів охорони здоров’я.

Проте о 15.30 4 квітня Лікарі без кордонів потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося, коли команда лікарів увійшла до міського онкологічного диспансеру, де надають допомогу пораненим від початку війни, територія навколо медзакладу потрапила під обстріл.

– Протягом приблизно 10 хвилин у безпосередній близькості від наших працівників відбулося кілька вибухів, – розповідає голова місії Лікарів без кордонів (MSF) в Україні Мішель-Олів’є Лашаріте.

Працівники організації змогли сховатися і не постраждали від вибухів, хоча вікна їх автомобіля розтрощило вибуховою хвилею.

– Наша команда повідомила, що постраждала також обласна педіатрична лікарня, яка розташована приблизно за 300 метрів звідти. Великих кратерів не було видно. Однак після вибухів наші лікарі побачили численні вирви в землі, розкидані на великій території. Ці елементи можуть свідчити про використання касетних бомб, – йдеться у заяві Лікарів без кордонів.

Там додали, що мікрорайон, де розташований онкодиспансер, це житловий район в східній частині портового міста, там зосереджено багато медичних закладів.

– Обстріли такої великої території в житловому районі посеред дня не може не призвести до втрат серед цивільного населення та пошкоджень громадських будівель, – каже Лашаріте.

Нині Лікарі без кордонів планують розширити заплановану діяльність у Миколаєві.