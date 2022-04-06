Вночі 6 квітня російський ворог завдав близько 27 ударів із різних видів озброєння по житлових кварталах Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, такими хаотичними обстрілами цивільної інфраструктури окупанти хочуть деморалізувати український народ.

Олег Синєгубов також повідомив, що Збройні сили України міцно тримають свої позиції. Сьогодні тривають активні бої в напрямку Ізюма. Окупанти намагаються прориватися, але наші військові їх стримують, тому ворог зазнає великих втрат.

Крім того, в районі Ізюма проводиться евакуація населення.

– Окремо хочу звернутися до жителів Харківщини: не чіпайте снарядів, які не розірвалися. Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки і т.д. Як тільки ви побачили боєприпас – телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття, – наголосив голова ОВА.

У ДСНС повідомили, що через ворожі обстріли у Київському районі Харкова сталися пожежі. Найбільша пожежа виникла у допоміжній будівлі одного з Харківських вишів. Вогонь охопив площу близько 600 кв.м.