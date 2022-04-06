У Харківській області заарештували 25-річного місцевого мешканця, який разом із “друзями” розстріляв трьох людей. Зброю вони знайшли неподалік покинутої військової техніки окупантів РФ.

Інцидент стався 23 березня. Троє чоловіків, перебуваючи ще зі знайомими в одному із сіл Куп’янського району, через “неприязні стосунки у минулому” скоїли потрійне вбивство, після чого намагалися замести сліди злочину.

Для цього зловмисники розсадили трупи у салон автівки, яка належала одному з потерпілих, і поїхали до села Шиповате.

Зімітували звірства РФ: на Харківщині чоловіки з російської зброї розстріляли знайомих / 2 фотографии

– Далі вони спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли, – повідомили у прокуратурі.

Наразі слідчі змогли виявити лише одного із підозрюваних у потрійному вбивстві. 5 квітня його затримали у місті Полтава.

Кримінальне провадження відкрито за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство трьох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Суд вже обрав 25-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО. Розслідування у справі та пошук решти зловимсників триває.

Джерело: Харківська обласна прокуратура