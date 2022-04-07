Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що російські окупанти розстрілювали мирних жителів міста, а потім їздили по тілах танками. Тому після звільнення міста рештки людей довелось збирати лопатами.

Про це Маркушин сказав під час онлайн-конференції.

За його словами, в тому районі, а саме тих 30% міста, який був окупований російськими військовими, є мертві жінки та діти. Загинуло і дуже багато чоловіків.

– Коли ми звільнили місто, мені наші мешканці розповіли, що окупанти почали розлучати сім’ї: чоловіків забирали, а дітей і жінок залишали. Чоловіків забирали на обмін з полоненими. Тих, хто їм не подобався, – є факти, є свідчення людей – розстрілювали. Тих, хто не хотів коритися, так само розстрілювали. Загинула дитинка, загинули багато чоловіків, – сказав Маркушин.

За його словами, найбільш жорстокі й нелюдські прояви російського перебування в Ірпені, це коли вони мирних людей розстріляли, а потім танками їздили по цих тілах.

– Лише тоді, коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати рештки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла, – розповів мер Ірпеня.

Також є факти зґвалтувань жінок і численні факти мародерства. За словами Маркушина, російські військові вивозили усе – від пральних машин до спідньої білизни.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин закликав жителів Ірпеня, які виїхали з міста, поки що не повертатися. За його словами, у місті залишились непошкоджені будівлі. Але приблизно 50% міста зруйновано.