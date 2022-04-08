Російські війська вчиняли кричущі воєнні злочини на тимчасово захоплених територіях Харківської області, зокрема в селі Гусарівка (Ізюмський район).

Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції в Харківській області.

Село Гусарівку українська армія звільнила від російських загарбників 4 квітня. Після цього на звільненій території почала працювати поліція.

Під час огляду та документування злочинів військ РФ українські правоохоронці виявили в селі катівню, яку влаштували російські воєнні злочинці, а також понівечені тіла трьох людей, зокрема й дитини. За даними поліції, після катувань ці люди були спалені заживо.

– Слідчі виявили на території приватного домоволодіння у підвальному приміщенні три понівечених та закатованих тіла… За даними слідства, під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання та катування. Люди були спалені заживо. Серед закатованих є одна дитина, – поінформували в поліції.

Особи загиблих зараз встановлюють. Правоохоронці з’ясували, що на території подвір’я протягом тривалого часу знаходилася “комендатура” військових РФ.

Крім того, біля приміщення сільськогосподарського товариства в Гусарівці було виявлено тіло чоловіка. Відомо, що він працював фельдшером у лікарні.

Слідчі виявили на тілі та обличчі загиблого синці, а руки чоловіка були зв’язані за спиною.

– В області грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували військовослужбовці РФ, – уточнили в поліції.

Поблизу ж цього села на автодорозі в автомобілі знайшли тіла родини – чоловіка, жінки та їхньої трирічної дитини. Причиною загибелі цих людей стала вибухова травма, отримана під час артилерійських обстрілів.

Жителі Гусарівки розповіли правоохоронцям, що наразі є безвісти зниклі їхні односельчани, доля яких не відома. Місцеві мешканці зазначили, що під час тимчасової окупації населеного пункту російські загарбники поводилися зухвало та цинічно, грабували майно, відбирали транспортні засоби та забороняли людям виходити зі своїх домівок.