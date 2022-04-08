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На Луганщині ворог обстріляв житлові будинки, а на фронті зазнав втрат – голова ОВА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Луганщині ворог обстріляв житлові будинки, а на фронті зазнав втрат – голова ОВА

Вчора зранку на Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки в Гірському та Попасній, а вдень зосередили свої зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, саме ворожі обстріли житлових будинків стали причиною виникнення 24 пожеж. Гайдай наголошує, що окупанти гатять саме по мирних жителях, по їхніх домівках.

– Росіяни позбавляють їх майна  і, що найстрашніше, життя, а на фронті зазнають втрат, – зазначив голова ОВА.

Ворог авіаційними та артобстрілами знищує цивільну інфраструктуру в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки.

Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися піти на штурм, проте їм це не вдалося.

Загалом на Луганщині і Донеччині відбили сім атак російського ворога – знищили чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи. Крім того, наші збройні сили збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів.

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Раніше повідомлялося, що на території Луганської області не залишилося жодного медичного закладу, який би тією чи тією мірою не постраждав від ворожих обстрілів.

Крім того, російські військові не припиняють обстрілювати Золоте та Гірське Луганської області із вечора 6 квітня.

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