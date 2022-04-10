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Повідомляли ворогу про багаті оселі: у Бучі, Гостомелі та Березівці затримали мародерів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Повідомляли ворогу про багаті оселі: у Бучі, Гостомелі та Березівці затримали мародерів

Правоохоронці наводять лад у містах і селах під Києвом, звільнених від російських військ. Вже вдалося затримати мародерів у Бучі, Гостомелі та Березівці.

За даними Національної поліції, у Бучі затримали двох місцевих мешканців 42 та 45 років, які співпрацювали з ворогом. Мародери повідомляли їм про заможні помешкання, а потім розкрадали те, що залишилось після візиту загарбників.

У Гостомелі 34-річний чоловік викрав велосипеди та побутову техніку із домівок місцевих жителів. А у селі Березівка Макарівської громади 49-річний житель Києва обікрав оселю мешканців, які тимчасово виїхали через небезпеку для життя.

За кожним із фактів майнових злочинів слідчі розпочали досудове розслідування. Всіх мародерів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У Національній поліції наголосили, що підозрюваних, які співпрацювали із ворогом, передали працівникам Служби безпеки України.

Зараз під Києвом працюють слідчі, вибухотехніки, криміналісти та місцеві поліцейські, які документують факти обстрілів мирного населення, оглядають місця подій, фіксують руйнування та збитки, встановлюють остаточну кількість поранених, потерпілих та загиблих.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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