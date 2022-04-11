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Кім про нічний обстріл Миколаєва: окупанти знищили ангари підприємства з Катару

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кім про нічний обстріл Миколаєва: окупанти знищили ангари підприємства з Катару

Російські окупанти вночі ракетами обстріляли територію підприємства з Катару.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок удару ніхто не постраждав: знищено два порожні ангари, а охоронець отримав порізи від розбитого скла.

Кім також повідомив, що російські військові масово відмовляються їхати в Україну – вигадують для цього будь-які приводи.

– Відмовляється навіть центральна Росія, бо вони там хоч якось користуються інтернетом та знають, що тут. Їдуть здебільшого ті, хто не має інтернету, це: Якутія, Мурманськ, Сєвєроморськ. Наобіцяли їм квартири тут. Ну, поки доїдуть, їм розкажуть, що тут відбувається, — сказав Віталій Кім.

За його словами, у РФ готується путч.

– Все за планом, історія повторюється, має циклічність… А ми готуємось до робочого тижня, – підсумував голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

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