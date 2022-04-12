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Окупанти вночі двічі атакували Дніпропетровську область з повітря

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти вночі двічі атакували Дніпропетровську область з повітря

Російські війська вночі знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, дві атаки з повітря були по Синельниківському районі на межі Запорізької та Донецької областей.

Одна ракета влучила в старий млин, внаслідок чого в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додав, що у Херсонській області українські військові атакують окупантів, тому у прикордонних селах люди можуть чути, як працюють наші Збройні сили.

10 квітня російські військові також завдали удари по Дніпропетровській області. У Звонецькому окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт, а у самому Дніпрі – повторно в аеропорт.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 48-й день. Російські війська продовжують завдвати ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки та іншу інфраструктуру.

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Фото: Depositphotos

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